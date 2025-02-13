الثانية خلال فبراير.. الإسكندرية على موعد مع نوة الشمس الصغرى

تستعد الإسكندرية خلال الأيام القادمة لاستقبال ثاني نوات شهر فبراير لشتاء 2025، لنوة الشمس الصغرى، وهي تأتي برياح شمالية غربية شديدة البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل أربع إلى خمس درجات، لتصل إلى 10 درجات مئوية، خلال ساعات الليل، والتي تصبح أكثر برودة، ومن المتوقع أن تبدأ في يوم 18 من الشهر الحالي، وتستمر لمدة ثلاث أيام، مع توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة على بعض الأحياء.

نوة الشمس الصغرى تضرب الإسكندرية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الأرصاد خلال الأسام القليلة القادمة والتي أكدت من خلالها على سيطرة الأجواء البادرة المائلة للبرودة خلال ساعات النهار، وخصوصاً على سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح، مما يزيد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل، وهناك فرص مؤهلة لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نوات شتاء 2025 على طقس الإسكندرية

ومع نوة الشمس الصغرى يختم شهر فبراير نواته لهذا العام 2025، ويأتي شهر مارس القادم بأربع نوات أغلبها ممطرة، حيث يبدأ بنوة سلوم وتأتي في يوم 2 برياح جنوبية غربية ممطرة، وتستمر لمدة يومين، ومن المتوقع أن يصاحبها لرياح شديدة باردة.

أما عن نوة حسوم وهي ثاني نوات شهر مارس وتأتي في اليوم التاسع من الشهر القادم، برياح جنوبية غربية، وتستمر لمدة 7 أيام، وتصاحبها أمطار خفيفة وأحياناً لا تسقط الأمطار، وهذا يعتمد على سيطرة السحب من خلالها.

وفي يوم 18 مارس تأتي نوة الشمس الكبرى، وهي رياح شرقية غالباً ممطرة وتستمر لمدة يومين، أما عن أخر نوات شهر مارس وهي نوة العوة وبرد العجوزة، وهي نوة غالباً ممطرة، برياح شرقية تستمر لمدة 6 أيام.