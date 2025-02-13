خطة زواج توم هولاند وزيندايا معلقة مؤقتًا

توم هولاند وزيندايا من أشهر علاقات الحب بين المشاهير عالميا، وأشعلت زيندايا وتوم هولاند حماس معجبيهما عندما كشفا عن خطوبتهما خلال عيد الميلاد وكعادتهنا في الحفاظ على الخصوصية، لم يعلنا الخبر ببيان رسمي؛ بل اكتفت زيندايا بالظهور في حفل جوائز الجولدن جلوب مرتدية خاتمًا ضخمًا في يدها اليسرى، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام نجم Spider-Man بالركوع على ركبته ليطلب الزواج من زيندايا، مقدمًا لها خاتم خطوبة من الألماس عيار خمسة قيراطات، صممته المصممة البريطانية جيسيكا ماكورماك، والخاتم مصنوع من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطًا، وتقدر قيمته بحوالي 500,000 دولار أمريكي.

وأصبح الحديث في وسائل الاعلام العالمية عن أنه سيتم تأجيل الزفاف نظرًا للتطورات الجديدة المثيرة في مسيرة زيندايا المهنية، ومشاريع توم المهمة القادمة ومن بينهم عمل جديد مشترك بينه وبين زيندايا مع المخرج العالمي كريستوفر نولان لذلك يبدو أن خطط الزواج قد يتم تأجيلها مؤقتًا.