حبس المتهمين بالتعدي على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بحبس أربعة متهمين بالتعدي على صاحب ورشة بالضرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليه على لجنة طبية لبيان ما لحق به من إصابات.

وواجهت النيابة المتهمين بمقطع الفيديو، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم التحفظ على الأسلحة البيضاء المضبوطة، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص لقيام آخرين بالتعدي عليه محدثين إصابته.

تعود الواقعة إلى جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة صاحب محل إصلاح وتجديد سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة لتعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإصابته بعدة جروح متفرقة بالجسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.