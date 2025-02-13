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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. سجن مؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة التحايل لسرقة الأعضاء البشرية

زراعة الاعضاء
زراعة الاعضاء
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واجه قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، عقوبات مشددة لكل من نقل عضوًا بشريًا بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه.

ونص القانون فى مادته (19) على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه.

وحسب المادة القانونية، تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.

وتكون العقوبة – حسب القانون رقم 142 لسنه 2017، الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة، وفاة المنقول منه أو إليه.

قانون تنظيم زراعة الأعضاء التحايل عقوبات