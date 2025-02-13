انطلاق مهرجان رياضي لتعزيز روح التعاون بين طلاب جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إشارة البدء لانطلاق المهرجان الرياضي الذي نظمته الجامعة لطلابها بالملعب الرئيسي داخل المدينة الرياضية بالجامعة، بهدف تعزيز الروح الرياضية والنشاط البدني، وبناء جسور التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف كليات الجامعة من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وعبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته الافتتاحية، عن سعادته لتواجده في المهرجان الرياضي الذي تحرص الجامعة على تنظيمه، مؤكدًا أن الرياضة هي المحرك الرئيس لكافة الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة، وموجهًا دعوته إلى منسوبي الجامعة بأن تصبح الرياضة ممارسة يومية وأسلوب حياة لما تمنحه من طاقة وتوازن، ومع التأكيد على أن الجسد القوي يصنع عقلا قويا.

وشهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال افتتاحه فعاليات المهرجان الرياضي، ماراثون جري للطلبة والطالبات، وقام بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول في ماراثون الجري للطلاب الطالب خالد أحمد طه، وفاز بالمركز الثاني الطالب ابراهيم فؤاد، وفاز بالمركز الثالث الطالب أحمد عرابي، بينما فازت بالمركز الأول في مارثون جري الطالبات الطالبة ديما أسامة، وفازت بالمركز الثاني الطالبة إيمان محسن، وفازت بالمركز الثالث مناصفة كل من الطالبة نورهان عماد والطالبة فاطمة مكرم.

وأشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى الأنشطة المختلفة التي يتضمنها المهرجان الرياضي وهي ماراثون جري للطلبة والطالبات، وشد الحبل، وخماسي قدم طلبة وطالبات، ورميات حرة سله طلبة وطالبات، وألعاب قوي، ومسابقة ذراعين، وكراسي موسيقية، مؤكدًا أن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تلعب دورًا كبيرًا في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب ورعايتها بدعم كامل من رئيس الجامعة.