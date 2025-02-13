وكيل "الصحة" بالإسكندرية: مبادرة “بداية جديدة” تشجع العالمين بالقطاع

شهدت محافظة الإسكندرية على مدار يومين متتاليين المبادرة الرئاسية للصحة العامة "١٠٠ مليون صحة" بديوان مديرية الشئون الصحية تحت إشراف الدكتور محمد زكي حسن منسق المبادرات، وبالتنسيق مع دكتورة منى هاني مصطفى منسق مبادرات شرق للكشف المبكر على جميع العاملين بالديوان و توجيههم لاستكمال الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” و ضمن الاهتمام بتشجيع العاملين بالقطاع الصحي للاهتمام بصحتهم عن طريق الكشف المبكر والاستفادة من المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وتتم الفعالية من خلال تقديم خدمات مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض مجانًا، والتي تشمل، دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى التثقيف الصحي للعاملين و تشجيعهم على إرشاد أقاربهم وأصدقائهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان بالمجان للاطمئنان على صحتهم

وتقدم الفعاليات الخدمات من خلال التقديم من المنزل، عن طريق التسجيل وملئ الاستبيان الإلكتروني من خلال اللينك التالي: https://shorturl.at/anBH، اتصل بالخط الساخن ١٥٣٣٥ وطلب خدمة ملء الاستبيان لمبادرة الكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية لتحديد درجة الخطورة

التوجه لأقرب مركز من مراكز تقديم الخدمة.

https://linktr.ee/100millionseha.eg