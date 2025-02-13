الاستحمام بالماء الساخن.. راحة نفسية وفوائد صحية مثبتة علميًا

الاستحمام بالماء الساخن من العادات اليومية التي تمنح الجسم شعورًا بالاسترخاء، لكن الفوائد تتجاوز مجرد الإحساس بالراحة، حيث كشفت دراسات حديثة عن تأثيراته الإيجابية على الصحة الجسدية والنفسية.



تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر:

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لوبورو البريطانية، ونُشرت على الموقع الرسمي للجامعة، أن الجلوس في حمام ساخن لمدة 30 دقيقة يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يعزز صحة القلب. كما أكدت الدراسة أن التعرض للماء الساخن يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين، ما يقلل من مستويات التوتر والقلق.



تخفيف آلام العضلات والمفاصل:

بحث آخر نشرته دورية Journal of Applied Physiology، ونقل موقع Medical News Today تفاصيله، أوضح أن الحرارة الناتجة عن الماء الساخن تعمل على استرخاء العضلات وتقليل الألم، خاصة بعد التمارين الرياضية الشاقة. وهذا ما يجعل الحمام الساخن خيارًا شائعًا لدى الرياضيين بعد التمارين.



تحسين جودة النوم:

في دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن، ونُشرت نتائجها عبر موقع الجامعة، تبين أن الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم بساعة إلى ساعتين يساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يحفز الشعور بالنعاس ويُحسن جودة النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق.



تعزيز صحة البشرة:

الماء الساخن يساعد في فتح المسام وإزالة الشوائب، ولكن يجب الحذر من التعرض المطول له لأنه قد يسبب جفاف الجلد. وفقًا لما ذكرته دورية Skin Research and Technology، فإن استخدام الماء الساخن مع الترطيب الجيد بعد الاستحمام يحافظ على صحة البشرة ويقلل من الالتهابات الجلدية.



تحذيرات ونصائح:

بالرغم من الفوائد المتعددة، إلا أن الأطباء ينصحون بعدم المبالغة في الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أو جفاف الجلد. كما يفضل استخدام مياه دافئة بدلًا من الساخنة جدًا، خاصة لمن يعانون من مشاكل القلب أو الضغط.



الاستحمام بالماء الساخن ليس مجرد عادة يومية، بل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحسين الدورة الدموية، تقليل التوتر، وتخفيف آلام العضلات. ومع الالتزام بالاعتدال في الاستخدام، يمكن الاستفادة القصوى من فوائده الصحية دون أي آثار جانبية.