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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين جريمة دولية تستهدف تصفية القضية العربية

احمد ابوالغيط امين
احمد ابوالغيط امين عام جامعة الدول العربية
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شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الدورة العادية (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وفي هذا الإطار، صرح وزير مفوض جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة تطرق خلالها إلى التطورات السريعة والمتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في الضفة الغربية وإعادة تموضع معداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.


وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أكد في كلمته على الموقف العربي الموحد والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والذي يخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أنه يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وهي قضية العرب المركزية.


وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط شدد على أهمية التحرك الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها هذه الجرائم الإسرائيلية، وعليه دعا أبو الغيط المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.
 

تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط أثنى على الموضوعات الهامة التي سيناقشها المجلس ومن بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق، والتي باتت أكثر إلحاحاً على الأجندة التنموية العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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