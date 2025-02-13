أستاذ علاقات دولية: تهديدات ترامب هدفها الضغط والموقف العربي أربك حساباته| فيديو

أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحديثه عن "الجحيم" كان بهدف الضغط السياسي، خاصة بعدما تفاجأ بالموقف العربي الموحد الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مما أدى إلى إرباك حساباته.

وأضاف شعث، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حركة حماس هددت بعدم الاستمرار في وقف إطلاق النار بسبب الخرق الإسرائيلي المتكرر للهدنة، حيث تراجعت إسرائيل عن تنفيذ بنود أساسية، منها عدم السماح بدخول الخيام والكرفانات المخصصة لإيواء النازحين، تأخير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إدخال 15 شاحنة وقود فقط يوميًا بدلًا من 50، وهو العدد المتفق عليه، تقليص كمية شاحنات المساعدات إلى أقل من الثلث المتفق عليه.

وأشار إلى أن هذه الخروقات الإسرائيلية الواضحة، خاصة في ملف المساعدات والبترول، تهدد باستمرار وقف إطلاق النار وتزيد من تعقيد المشهد الإنساني في غزة.