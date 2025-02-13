وكيل تعليم الفيوم يلتقي الطلاب الفائزين بمسابقة التوعية بمخاطر الإنترنت.. صور

التقى الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالطلاب الفائزين على مستوى محافظة الفيوم في مسابقة التوعية بمخاطر الإنترنت على الأطفال، والذي تم تصعيدهم للمنافسة على مستوى الجمهورية، بقاعة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، بحضور محمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي.

وقدم الدكتور قبيصي التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدًا بجهودهم ومشاركتهم الفعالة في المسابقة، التي تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر الإنترنت وكيفية حماية الأطفال من الأضرار المحتملة.

وأكد دكتور قبيصي على أهمية المسابقات والأنشطة الطلابية في تعزيز المهارات الحياتية والمعرفية لدى الطلاب، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في التفوق والإبداع، مع تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح على مستوى الجمهورية.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة استثمار هذه الفرصة لرفع مستوى وعي الطلاب والمجتمع بأهمية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، من خلال برامج التوعية التي تساهم في تشكيل جيل واعٍ قادر على التعامل مع التحديات الحديثة.

وتقدم الدكتور خالد قبيصي برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

جدير بالذكر، أنه تم تصفية المشروعات المقدمة من خلال لجنة التحكيم المشكّلة واختيار أفضل الأعمال للمشاركة في المعسكر الختامي بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر .

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