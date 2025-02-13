شبورة كثيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجة البحري ومائل للدافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 6 درجة، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجة.