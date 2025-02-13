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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزامنًا مع الأجواء الشتوية الباردة... توزيع بطاطين وألحفة على 5 قرى بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" فى توزيع 800 بطانية ولحاف للأسر الأولى بالرعاية في 5 قرى وهم قريتي جرفس وابهيت الحجر بمركز سنورس، وقرى دفنو والسلام وقلهانه بمركز اطسا فى محافظة الفيوم، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم،

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن توزيع البطاطين والألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

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الأجواء الشتوية الباردة إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة الفيوم مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم توزيع بطاطين وألحفة الشتاء