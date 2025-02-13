تزامنًا مع الأجواء الشتوية الباردة... توزيع بطاطين وألحفة على 5 قرى بالفيوم

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" فى توزيع 800 بطانية ولحاف للأسر الأولى بالرعاية في 5 قرى وهم قريتي جرفس وابهيت الحجر بمركز سنورس، وقرى دفنو والسلام وقلهانه بمركز اطسا فى محافظة الفيوم، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم،

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن توزيع البطاطين والألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

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