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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

64 % من الأمريكيين يعارضون خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

الملك عبد الله وترامب
الملك عبد الله وترامب
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أجرت منظمة "داتا فور بروجرس" الأمريكية، سؤالا على 1200 ناخب أمريكي حول آرائهم بشأن خطة ترامب للاستيلاء على غزة.

وعارض 64 في المئة من المشاركين استيلاء الولايات المتحدة على غزة وأكد 47 في المئة من المشاركين أنهم يعارضون الخطة "بشكل قاطع".

بينما قال 17 في المئة منهم إنهم يعارضونها "جزئيا"بالإضافة إلى ذلك، قال 69 بالمئة من المشاركين إنهم يعارضون إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، عبّر الكثير من الخبراء عن رفضهم لفكرة استيلاء الولايات المتحدة على الأراضي الفلسطينية لأنها تنطوي على جرائم حرب أميركية وترحيل قسري لأهل القطاع.

 ووصف خبير بمجلس العلاقات الخارجية خطة ترامب بـ"جنون محض".

https://youtube.com/shorts/67afBmbUQJ8

 

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