ننشر كلمة القاضي لسعد الصغير في جلسة النطق بالحكم

وجه رئيس محكمة مستأنف شمال القاهرة بالعباسية أثناء الحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير خلال نظر الاستئناف المقدم منه علي حكم حبسه 3 سنوات في تهمة تعاطي المواد المخدرة والذي قضي فيها بتخفيف حكم حبسه من 3 سنوات الي 6 اشهر عدة كلمات.

وقال القاضي لسعد الصغير سأستخدم معك الرأفة عسي أن يكون ما قضيت من عقوبة الحبس رادعا لك لعدم تكرار تلك الجريمة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة تتلخص في أنه في يوم 10 سبتمبر 2024، وحال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي، والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى في يده استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة، وسئل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفيًا وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد سفرياته الخارجية وقصر مدتها مما أثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم فتم تكليف مأموري الجمارك بالميناء المذكور بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفًا.