23 فبراير.. «ابدأ مشروعك» ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل بعنوان «ابدأ مشروعك»، وهي مخصصة للفتيات الطموحات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال.

وذلك من يوم الأحد 23 فبراير إلي الخميس 27 فبراير 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



تهدف الورشة إلى تمكين المشاركات من فهم أسس إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، وتزويدهن بالمهارات العملية والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس، وستغطي الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك كيفية إعداد خطط العمل، وتحليل السوق، وإدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق الفعالة.



ومن شروط المشاركة بالبرنامج التدريبي أن يكون عمر المتقدمة للورشة يتراوح بين 21 إلى 50 سنة وأن يكون لدي المتقدمة الرغبة في التعلم والتطوير. كما تُعد هذه الورشة فرصة مثالية للفتيات لتعلم كيفية تحقيق استقلاليتهن المالية وبناء مستقبل مهني مميز، فهي ليست مجرد تدريب تقني، بل دعوة لتوسيع آفاق التفكير وتحفيز الإبداع لتحقيق أحلامهن.

جدير بالذكر أن عدد المشاركات بالتدريب محدود، وآخر موعد للتسجيل بالورشة هو يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، وسوف يتم اخطار المشاركات اللاتي وقع الاختيار عليهن للمشاركة بالبرنامج التدريبي تليفونيًا يوم الأربعاء والخميس الموافق 19 و20 فبراير 2025 لسحب استمارات التسجيل من مقر جهاز تنمية المشروعات وعنوانه 684 طريق للحرية لوران بجوار النساجون الشرقيون.

للمشاركة برجاء التسجيل عبر الرابط التالي: -

https://docs.google.com/forms/d/1rQ9QSEFOynrmsMm2TCoG9qSp3yxpoDEZ6kKkutqcNIk/edit