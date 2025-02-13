"الداخلية": مد مبادرة "كلنا واحد" من 15 فبراير لنهاية شهر رمضان

ققرت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية .. بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من 15 فبراير حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزارة الداخلية توفر السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وذلك إعتبارًا من 15 فبراير حتى نهاية شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى (2354 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال عدد (1168) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقا بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية .. وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.