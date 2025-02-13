الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلي السيارات الكهربائية

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة، يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة عدد من طلبات المناشقة المقدمة من عدد من نواب المجلس.

ويناقش المجلس طلب الاحاطة لمقدم من النائب أحمد عبد المنعم وأكثر من عشرين عضوا من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية .

وأيضا طلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوا من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول الي السيارات الكهربائية .

ويناقش المجلس طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.