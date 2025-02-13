متأثرا بارتفاعه عالميا..سعر الذهب في مصر يستهدف 4200 جنيه لعيار 21

سجل سعر الذهب في مصر صعود ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس، ليجد الدعم من أسعار الذهب العالمي الذي عاد إلى الصعود من جديد، كما وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع ملحوظ أمس.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4100 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 4105 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 4090 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4075 جنيها للجرام.



استطاع سعر الذهب في مصر الوصول اليوم إلى المستوى 4100 جنيه للجرام ليقترب أكثر من أعلى مستوى عند 4200 جنيه للجرام، وتترقب الأسواق اليوم لحركة السعر وهل سيخترق هذا المستوى ويستمر في الصعود أم سيشهد تداولات عرضية حول 4100 جنيه للجرام في انتظار تجميع المزيد من الزخم الصاعد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

حتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي وذلك بسبب الدعم الذي يجده من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.

ولكن نترقب الحركة القادمة من الذهب خاصة أن كل اقتراب من قمته السعرية قد يزيد من فرص الدخول في حركة تصحيح، ولكن حركة السعر ستعتمد بشكل رئيسي على تطورات سعر أونصة الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر الذهب العالمي بدعم من استمرار الطلب المتزايد على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من التعريفات التجارية الأمريكية التي قد تزيد من خطر الحرب التجارية العالمية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية يوم أمس والتي كان من المفترض أن تدفع الذهب إلى التراجع بسبب تقلص فرص خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

يستمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة مما ساعد على دعم تسعير الذهب.

عاد سعر الذهب العالمي للارتفاع والتداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم وذلك بعد ان حول خسائره خلال جلسة الأمس إلى مكاسب ليغلق على ارتفاع فوق المستوى 2900 دولار للأونصة مما دفع سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم.

أما عن السعر المحلي:

وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم إلى المستوى عند 4100 جنيه للجرام بعد ليستمر في اتجاه الصعود ويقترب تدريجياً من أعلى مستوياته عند 4200 جنيه للجرام، وسيراقب خلال هذه الجلسة إمكانية استمرار الذهب في الارتفاع وتخطي المستوى 4100 جنيه للجرام أم التحرك بشكل عرضي والبحث عن المزيد من الزخم قبل استكمال الصعود.