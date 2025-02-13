الحجر الزراعي يستقبل وفدا من هيئة الجمارك الصينية لبحث تسهيل حركة الصادرات

استقبل الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، اليوم الخميس، وفدًا من هيئة الجمارك الصينية، وذلك في إطار زيارتهم لمصر للقاء عدد من الجهات الحكومية.

وخلال اللقاء تطرق الجانبين إلى بحث سبل التعاون المستقبلي في ظل تقارب العلاقات الدبلوماسية وآخرها لقاء الرئيس مع الرئيس الصيني على هامش فاعليات الحزام والطريق.

وأشاد رئيس الوفد الصيني بمجهودات الحجر الزراعي حيث أشار إلى أن 22 منتج زراعي نجح الحجر الزراعي في إدخالهم إلى الصين ليصبحوا على مائدة الشعب الصيني، وأن هناك 480 شركة مسجلة بمصر للتصدير للصين.

وأوضح رئيس الوفد الصيني، أن هذه أول زيارة لوفد الجمارك في 2025 خارج جمهورية الصين الشعبية، وكون تلك الزيارة إلى مصر فهي تؤكد على عمق العلاقات الدبلوماسية والمستمرة منذ 60 عامًا والتي تعتبر فيها مصر نموذجا يحتذي به في التعامل بين الصين وعدة دول أفريقية، وبلغ حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار بمعدل نمو 9.9%.

كما أكد على ترحيب الجانب الصيني بتصدير الفاكهة عالية القيمة من مصر إلى الصين مثل الموالح، العنب، المانجو، التمور والرمان.

وتستكمل الزيارة غدا حيث يقوم الوفد الصيني بزيارة مزرعة ومحطة تعبئة موالح بالإضافة إلى مزرعة فراولة حيث قام الحجر الزراعي المصري بإبداء الرغبة في تصدير الفراولة الطازجة للسوق الصيني لأول مرة.