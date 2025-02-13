لقاءات توعية وعروض وورش فنية في ثاني ليالي القافلة الثقافية بالمرج.. صور

واصل مركز شباب الأندلس بالمرج، فعاليات القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتضمن البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، محاضرة توعوية بعنوان "العنف ضد المرأة والأطفال" تحدثت بها هدى مرسي، أخصائي الثقافة العامة عن تعريف العنف، وأنواعه، ودور الأسرة في مواجهة العنف على المستوي الأسري، دور المجتمع في التصدي للعنف مع غرس قيم التسامح داخل الأسرة والمجتمع.

كما قدم عرض فني لفرقة روض الفرج للإنشاد الديني التي قدمت مجموعة من التواشيح والأغاني الدينية نور النبي، مولاي، أم النبي، كم ناشد المختار، قلبك حنين يا نبي، لأجل النبي، محمد نبينا، عودي يا ليالي الرضا.

وشملت القافلة التي تقام ضمن برنامج اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة الدكتورة ابتهال العسلي، أمسية شعرية لنادي أدب المرج قدم فيها الأدباء والشعراء قصائد شعرية متنوعة، هذا بجانب استكمال الورش الفنية منها ورشة الحرق على الجلد، تنفيذ إيمان أحمد، ورشة أويل باستيل تنفيذ صفاء السيد ومنال محمد، ورسم على الوجه. جاء ذلك بحضور محمد فتحي مدير مركز شباب الأندلس، مروة صلاح مدير بيت ثقافة المرج.

وتختتم الفعاليات القافلة اليوم مع عرض للتنورة ومسرح عرائس للأطفال، وأنشطة ثقافية وفنية مكثفة تقدمها قصور الثقافة فى إطار سعيها الدائم لتوفير محتوى ثقافي توعوي يسهم فى دعم وتنمية المهارات الإبداعية.



