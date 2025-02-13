والدهم حرق المنزل.. "التضامن الاجتماعي" تنقذ 4 أطفال مقيمين بحديقة في بورسعيد

نجح فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، في إنقاذ 4 أطفال أشقاء بينهم 3 بنات مقيمين بحديقة الفرما أمام محطة القطار.

التضامن الاجتماعي تُنقذ 4 أطفال مقيمين بحديقة في بورسعيد

وقام فريق التدخل السريع بإيداع الطفل داخل دار أطفال بلا مأوى، وإيداع شقيقاته بمؤسسة الفتيات القاصرات للبنات.

ويشار إلى أن والد الأطفال، حرق الوحدة السكنية المقيمين بها بحى الضواحي بمنطقة فاطمة الزهراء، منذ شهر وجرى القبض عليه، وهو الآن بقسم شرطة الضواحي، وتنصلت الأم من أبنائها وتركتهم بالشارع.

وناشد فريق التدخل السريع المجتمع المدني، بإيجاد حلول للم شمل الأسرة وتجهيز الوحدة السكنية لهم، بعد حرق جميع محتوياتها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا لـ 4 أطفال أشقاء مقيمين داخل حديقة الفرما في بورسعيد، وقام الطفل الصغير بحلق شعر شقيقاته البنات خوفا عليهن، لأن هناك أشخاصا يأتون للمكان ليلا، ووجودهن فى الشارع يمثل خطرا كبيرا عليهن - حسب رواية الطفل.

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