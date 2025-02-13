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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصر وقطر تنجحان في تحقيق انفراجة بشأن استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الأسري

أسري فلسطينيين
أسري فلسطينيين
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كشف مصدر مسؤول عن نجاح الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الأسري ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزام حركة حماس وإسرائيل باستكمال تنفيذ الهدنة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة، قوله: "الاتصالات التي أجراها الوسطاء نجحت في ضمان التزام الأطراف بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة."

كما قالت حركة حماس: "مستمرون في موقفنا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد."

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