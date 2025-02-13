تخفيف الحكم على المطرب الشعبى سعد الصغير في حيازة مواد مخدرة

اصدرت محكمة مستأنف شمال القاهرة، قرارها فى استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.



وتضمن الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة سعد الحبس مع الشغل ٦ أشهر



وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.



وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.