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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي متعدد الجنسيات
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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شهدت محافظة المنيا إقبالًا كبيرًا من الزوار الأجانب على المناطق الأثرية والسياحية، حيث استقبلت وفودا متعددة الجنسيات من دول (أمريكا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا)، لزيارة المواقع التاريخية والمناطق الأثرية في تونا الجبل وبني حسن وتل العمارنة، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بالمناطق السياحية والأثرية الفريدة في المحافظة.

يذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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