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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. ندوة ثقافية ومعرض فني بمكتبة القاهرة

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة ثقافية ومعرضا فنيا مميزا يوم السبت 15 فبراير تحت عنوان تحسين جودة التعليم في ظل الثورة الصناعية في الساعة 6 مساءً.

يشارك في الندوة كل من الدكتور جمال فخر، رئيس رابطة خريجي كليات التربية، الدكتور عصام قمر، أستاذ أصول التربية.

وتتناول الندوة سبل تحسين جودة التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وكيفية مواجهة تحدياتها.

كما تفتتح المكتبة معرض "حدوتة مصرية" والذي يقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، يضم أعمالًا فنية رائعة لفنانين من جمعية مصر للحضارة والفنون التطبيقية، ويُشرف على المعرض الكاتب يحيى رياض، مدير مكتبة القاهرة الكبرى.

مكتبة القاهرة الكبرى تحسين جودة التعليم معرض حدوتة مصرية الفنون التطبيقية