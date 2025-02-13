ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الوسطاء

حركة حماس
حركة حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت حركة حماس أن وفدها المفاوض أجرى مباحثات مع الوسطاء لمناقشة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وآليات تبادل الأسرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن الوفد عقد اجتماعات واتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، بالإضافة إلى فرق العمل الفنية التي تتابع تنفيذ الاتفاق بكافة تفاصيله.

وشددت المباحثات على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتأمين دخول البيوت الجاهزة والخيام، وإدخال المعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود بشكل عاجل.

وأكدت حماس أنها مستمرة في موقفها الثابت بضرورة تطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه، بما يشمل تنفيذ عملية تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة غزة الاحتلال إسرائيل