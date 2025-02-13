حماس: بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الوسطاء

أكدت حركة حماس أن وفدها المفاوض أجرى مباحثات مع الوسطاء لمناقشة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وآليات تبادل الأسرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن الوفد عقد اجتماعات واتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، بالإضافة إلى فرق العمل الفنية التي تتابع تنفيذ الاتفاق بكافة تفاصيله.

وشددت المباحثات على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتأمين دخول البيوت الجاهزة والخيام، وإدخال المعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود بشكل عاجل.

وأكدت حماس أنها مستمرة في موقفها الثابت بضرورة تطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه، بما يشمل تنفيذ عملية تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.