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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 722 مخالفة تموينية في المنيا

ضبط 722مخالفة تموينية
ضبط 722مخالفة تموينية بالمنيا
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أعلنت محافظة المنيا، عن ضبط 722 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 401 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتجميع وتصرف، وضبط 1120 رغيفا بلديا مدعما قبل بيعه في السوق السوداء، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و180 في مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتجار تموينيين، بالإضافة إلى 32 مخالفة في المواد البترولية، ما بين عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

كما تم ضبط 300 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء، وعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول وسجل الزيارات، وفي مجال البدالين التموينين تم تحرير 109 مخالفات مابين ضبط 586 كجم سكر تمويني و309 أكياس مكرونة و195 زجاجة زيت تمويني قبل بيعهم في السوق السوداء.

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