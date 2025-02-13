أجواء مائلة للبرودة على طقس الإسكندرية بعد انتهاء نوة كرم

بدأت درجات الحراة اليوم في الإسكندرية بالانخفاض، وذلك تزامنا مع انتهاء نوة كرم، حيث سجلت اليوم الخميس 13 فبراير، 16 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات القادمة والتي قد تصل إلى 12 درجة حرارة خلال ساعات الليل، وسجلت نسبة الرطوبة 50%، وسرعة الرياح 25 كم، ساعة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء المحافظة بنسبة 10%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سيطرة الأجواء المائلة للبرودة نهارا على شمال سواحل البحر الأبيض التوسط، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نوة الشمس الصغرى تضرب الإسكندرية

وخلال الأيام القليلة القادمة تتعرض الإسكندرية إلى ثاني نوات شهر فبراير وهي نوة الشمس الصغرى ومن المتوقع أن تضرب المدينة، في 18 من الشهر الجاري، وهي نوة ممطرة تأتي برياح باردة شمالية غربية، بالرغم من عدم وجود تراكم للسحب المنخفضة والكثيفة التي تحجب أشعة الشمس بل تسطع الشمس في ساعات النهار الأولى.

انتهاء نوة كرم بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة أجواء قارسة البرودة لمدة 6 أيام متواصلة، حيث بدأت نوة كرم مع بداية شهر فبراير وانتهت أمس الأربعاء 12، حيث سيطرت السحب الركامية الكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية، والتي غطت السماء وحجبت أشعة الشمس، مما أدى إلى الإحساس المستمر بالبرودة القارسة والشديدة، مع سطوع متقطع للشمس بشكل جزئي بسيط.