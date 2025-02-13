إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 537 مترا و6 حالات تعدٍ على مساحة 21 فدانا و23 قيراطا بنطاق بمراكز ومدن (منيا القمح - أبو حماد - أولاد صقر - الزقازيق - بلبيس).

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.