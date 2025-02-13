مركز الإنسانيات الرقمية بجامعة حلوان يعقد ندوة حول مستقبل الرقمنة

نظم مركز الإنسانيات الرقمية لتوثيق التراث اللغوي والثقافي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "مقدمة في الإنسانيات الرقمية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب.

وقدمت الندوة رانيا عثمان، مدير إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، حيث تناولت في عرضها عدة محاور رئيسية، من بينها مفهوم الإنسانيات الرقمية ونشأتها ومراحل تطورها، كما استعرضت أبرز رواد الرقمنة في العالم وإسهاماتهم في تطوير هذا المجال الحيوي.

وافتتح الندوة الدكتور عماد أبو الدهب، حيث أكد على أهمية تبني تقنيات الرقمنة الحديثة لتعزيز البحث العلمي والتوثيق الثقافي.

كما أدارت الندوة الأستاذة الدكتورة هيام عبده، مدير مركز الإنسانيات الرقمية، التي أشارت إلى دور المركز في دعم جهود التحول الرقمي بالجامعة.

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهم المختبرات الرقمية العالمية وآليات إنشائها، والعوامل الرئيسية لنجاحها، مثل البنية التحتية المعلوماتية وبناء المجموعات الرقمية التي تسهل وصول الباحثين إليها.

كما قدمت رانيا عثمان لمحة عن تجربتها في مجال الرقمنة على مستوى القارة الإفريقية.