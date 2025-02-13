قافلة طبية مجانية بقرية عمروس في المنوفية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أهمية الوصول بالخدمات الطبية والصحية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وليد أبو سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية عمروس بالتنسيق مع ادارة شئون المرأة ووحدات تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل بالديوان العام و الادارة الطبية بالشهداء وبحضور عضو مجلس الشيوخ سامح محمد انور السادات.

حيث تضم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية ( أسنان - باطنة - عظام) وبتواجد 60 طبيب أسنان من الجامعة البريطانية وتم الكشف وتقديم العلاج بالمجان، كما تضمنت القافلة سيارة تنظيم أسرة لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة الخاصة بالمرأة وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تستهدف في المقام الأول الإنسان المصري بقرى الريف لتقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة لهم، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية والقوافل والمبادرات الطبية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.