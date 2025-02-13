وزير الاتصالات يبحث مع "تاليس" وشركات فرنسية تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

اختتم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارته إلى باريس بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي شركة "تاليس" الفرنسية وممثلي شركات أعضاء في مجلس أرباب العمل الفرنسي "ميديف"، لبحث سبل تعزيز التعاون التكنولوجي وجذب الاستثمارات إلى مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وبحث “طلعت” مع فيليب كيرير، رئيس قسم التكنولوجيا في "تاليس"، خطط الشركة للتوسع في مصر عبر الاعتماد على الكفاءات الشبابية، وسبل التعاون في تدريب الكوادر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بحضور سفير مصر بباريس علاء يوسف.

وفي لقاء منفصل مع ممثلي شركات فرنسية كبرى، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الاتصالات المصري، خاصة في مجالات التعهيد، خدمات تكنولوجيا المعلومات، والبحوث الهندسية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر حوافز ضريبية وتنمية المواهب الرقمية.

أشار طلعت إلى أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، قائلًا: "نسعى لجعل مصر وجهةً عالميةً لتصدير الخدمات الرقمية، بدعم من كوادر شابة مؤهلة وبنية تحتية متطورة".

وجاءت الزيارة ضمن مشاركة الوزير في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس، حيث ناقش سابقًا سياسات أفريقية موحدة للذكاء الاصطناعي، وعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء دوليين لدفع التعاون التكنولوجي.