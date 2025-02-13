«الصحة النفسية»: استفادة 8 آلاف طالب من برامج «صحتك سعادة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقرير الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" منذ انطلاقها في نوفمبر من العام الماضي وحتي شهر ديسمبر2024، ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصحة النفسية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" تضمنت تدريب “24 متدربا على مهارات التعامل مع التوحد CST، بمشاركة 13 مركزا للرعاية الأولية، وعلي مستوي 19 مركزا يقدم الخدمات الخاصة بمرض التوحد، كما تم استقبال 535 مترددا بالعيادات الخارجية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تدريب 50 متدربا على مستوى 22 مركز رعاية أولية، مشيرا إلي أن عدد المستفيدين من برامج الوقاية من الإدمان في المدارس بلغ 7679 طالبا بإجمالي 614 جلسة توعوية تم تنفيذها، وتردد 9522 مواطنا على العيادات الخارجية الخاصة بعلاج الإدمان، بالإضافة إلي 1431 مترددا علي وحدات خفض الضرر، من إجمالي 2000 منضم للعلاج ببدائل الأفيونات، كما انتفع 8591 مواطنا من الندوات التوعية بالمستشفيات، و10 آلاف 239 منتفعا بالندوات التوعية المجتمعية.

وأشار "عبدالغفار" إلي أن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين تأتي ضمن اولويات الوزارة، حيث نفذت المبادرة الرئاسية لإدمان الألعاب الالكترونية تدريب ل 25 متدربا بمراكز الرعاية الأولية، و14 جلسة علاجية على المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

من جانبها أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مبادرة " صحتك سعادة" تتضمن عدة محاور أساسية تستهدف تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، حيث تؤكد المبادرة على أن الصحة النفسية ضرورة أساسية لكل فرد في المجتمع، لما لها من دور محوري في بناء الأسرة المصرية وتعزيز العلاقات الصحية وتشمل الاكتشاف والتدخل المبكر لاضطراب طيف التوحد، لتمكين الأطفال وأسرهم من الحصول على التشخيص المبكر والرعاية اللازمة، منوهة إلي ان دمج خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية يسهم بشكل كبير في تحقيق الوقاية والعلاج المبكر، ويخفف من الضغط على المستشفيات التخصصية، مما يضمن وصول الأفراد إلى الدعم والعلاج في مرحلة مبكرة تعزز من جودة حياتهم.

وأشارت "منن عبدالمقصود" الى أن جهود الدوله لتعزيز الصحة النفسية للمقبلين على الزواج تاتى تزامنًا مع مرور عامين على إطلاق مبادرة "المقبلين على الزواج"،حيث تم إجراء 2,989,327 أستبيان نفسي ضمن الفحوصات الأساسية منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023 حتى ديسمبر2024، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات، بهدف تأهيل المختصين على تنفيذ الاستبيان النفسي، وتوضيح عوامل الزواج الناجح، وتأثير الصحة النفسية ومكافحة الإدمان على الأزواج الجدد.