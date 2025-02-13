مكتبة الإسكندرية تقدم عرض "مكتبتك في مدرستك"

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، عرضا تثقيفيا بعنوان "مكتبتك في مدرستك" في مدرسة محرم بك الإعدادية للبنات. وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها ويهدف إلى نشر الوعي الثقافي والتعليمي بين الطلاب وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم وبالتحديد من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.

يتضمن العرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، ويقدم تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحيائها، وكذلك شرح تفصيلي لأقسام وأنشطة المكتبة المختلفة المقدمة للجمهور وخدماتها الحديثة، وقد تفاعل طلاب المدرسة مع المرشدين الذين قاموا بالشرح لهم وتم الرد على جميع اسالتهم واستفساراتهم المتعلقة بأنشطة وفعاليات المكتبة.

من خلال هذه المبادرة، تسعى مكتبة الإسكندرية إلى تحفيز جيل الشباب على الإستفادة من الموارد المتوفرة في المكتبة لتعزيز تحصيلهم المعرفي والإبداعي.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات في مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها للمستفيدين من جميع الأعمار والجنسيات، من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية ، حيث تتم الجولات الإرشادية بمرافقة مرشد من الإدارة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وكذلك عرض البانوراما الحضارية مما يتيح للجميع التعرف على تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة. كما يحرص فريق عمل الإدارة على التفاعل مع احتياجات رواد المكتبة وزائريها من خلال الرد على استفساراتهم ومقترحاتهم ومتابعتها.