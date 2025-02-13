محافظ المنوفية يستقبل مفتي الجمهورية على هامش مشاركته في ندوة لبناء الإنسان بالجامعة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

تأتي هذه الزيارة علي هامش إلقاء ندوة توعوية للطلاب والتي تنظمها جامعة المنوفية ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حضر الاستقبال اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة .

في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بفضيلة مفتي الجمهورية ضيفاً كريماً علي أرض المحافظة ، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية ، وذلك من خلال نشر الفتاوي المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف ومواجهة الأفكار المتطرفة وخاصة في الآونة الأخيرة تحت ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً أن قضية بناء الوعي الصحيح يتطلب تكاتف كافة جميع المؤسسات لبناء جيل متفهم لقضايا وطنه وقادر علي مواجهة التحديات، مؤكداً التعاون الدائم والمستمر مع دار الإفتاء المصرية علي كافة الأصعدة للنهوض بوطننا الحبيب وتحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الإستقبال ، وبالغ إمتنانه وتقديره لمحافظة المنوفية وجامعتها العريقة ، موجهاً التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، آملاً أن يعيده الله علينا جميعاً بالأمن والأمان والسلم والسلام علي الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

كما ثمن فضيلة المفتي جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكافة القطاعات الخدمية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لمحاور الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الهدف من المشاركة في الندوات هو تسليط الضوء والتأكيد علي أهمية بناء الوعي الصحيح وتطوير الذات بما يساهم في تقدم المجتمع وتطوره ورفعة شأن أفراده، هذا وقد أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة كهدية تذكارية لمفتي الديار المصرية تقديراً لمجهوداته .