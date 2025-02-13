ماركو مسعد: تطورات إيجابية في العلاقات بين ترامب وبوتين| فيديو

أكد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بدأ مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة، مثل الإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونًا في روسيا، مقابل الإفراج عن مجرم روسي متخصص في جرائم الأمن السيبراني كان مسجونًا في الولايات المتحدة.

وأوضح مسعد، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوة تعكس إشارة متبادلة من الجانبين حول رغبة في بناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام والتفاهم، وقد تشكل الركيزة الأساسية للوصول إلى السلام.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستظل ملتزمة بالتوجيهات الأمريكية ولن يكون أمامها خيارات أخرى حتى تتوقف الحرب، كما لفت إلى أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي حول عدم العودة إلى حدود ما قبل 2014 تعتبر إشارة إيجابية لموسكو، إذ تعكس اعترافًا ضمنيًا بالواقع الحالي، حيث تسيطر روسيا على 20% من مساحة أوكرانيا، وهو وضع من غير المرجح تغييره نظرًا لما تكبدته روسيا من خسائر مالية وبشرية للحفاظ على هذه المناطق.