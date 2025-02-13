ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف طريق الحلاوجة بأبو المطامير بـ5.6 مليون جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية المتابعة الميدانية الدورية للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية الجارية، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق بالمحافظة.

وأشارت المحافظ إلى أن خطة المحافظة تستهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وتعزيز الترابط بين مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة أ عمر لبيب والمهندسة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بمتابعة أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطريق استكمال 105 مالونا (الحلاوجة) بمركز أبو المطامير، والذي يمتد بطول 1.5 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 5.6 مليون جنيه ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق بنطاق مركز أبو المطامير وتعزيز السيولة المرورية وتسهيل حركة الأفراد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع بأعلى المواصفات الفنية، بما يحقق معايير الأمن والسلامة المرورية لمستخدمي الطريق، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للمتابعه الميدانية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.