تقل 900 طن.. محافظ مطروح يشهد انطلاق قافلة مساعدات لأهالي غزة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، إنطلاق قافلة المساعدات والإغاثة المهداة من قبائل وجميع أهالي وأبناء مطروح لإشقائنا في غزة للمشاركة في محنتهم ورفع المعاناة عنهم بنحو 900 طن محملة بعدد 55 شاحنة.



جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وكلٍ من النائب عيسى أبو تمر والنائب جمال الشورى، وعدد من عمد وشيوخ وعواقل، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصرى، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



وأوضح المحافظ أن القافلة تأتى من خلال جهود المشاركة المجتمعية وروح التكاتف لأهالي مطروح من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوبا، مؤازرة لإشقائهم في غزة لتخفيف المعاناة عنهم مع توفير المواد الغذائية والأدوية والإغاثة وغيرها بكمية تقارب 900 طن منها 34 شاحنة مواد غذائية و15 شاحنة مياه معدنية و6 شاحنات أدوية ومواد إغاثة من بطاطين ومفروشات وغيرها .

ووجه شعيب الشكر والتقدير لجميع أهالى وعمد ومشايخ وشباب محافظة مطروح من الحمام شرقاً الى السلوم غربا وسيوة جنوبا على سرعة تلبية النداء الإنساني وعلى هذه الروح الوطنية المخلصة و التكاتف بكل حماسة وتألف لمساعدة أشقائنا في غزة بفلسطين الحبيبة.



من جانبهم بعث عمد ومشايخ وعواقل مطروح رسالة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدين تأييدهم ودعمهم التام لكافة الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي المصري، وموقفها الداعم دائما للقضية الفلسطينية.

محافظ مطروح يشهد انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

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