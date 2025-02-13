"استخلاص وتحليل المادة الوراثية من النباتات" دورة تدريبية بجامعة بني سويف

نظم معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف دورة تدريبية بعنوان "استخلاص وتحليل المادة الوراثية (DNA) من النباتات الطبية والعطرية باستخدام تقنيات PCR وGel Electrophoresis بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل جودة، عميد المعهد، والدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز، حيث حاضر فيها الدكتورة ماجدة السيد عبد الجواد، جاء ذلك بحضور وكلاء المعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

وتضمنت الدورة التي تمت بمعمل التكنولوجيا الحيوية على مدار يومين، محاضرة حول طرق استخلاص المادة الوراثية (DNA) من النباتات الطبية والعطرية، ومحاضرة حول المؤشرات الجزيئية (Molecular Markers) واستخدام البصمة الوراثية في التمييز بين الأنواع المختلفة للنباتات الطبية والعطرية، وتدريب عملي على استخلاص المادة الوراثية وحساب تركيزها، وتدريب عملي على استخدام جهاز PCR وتقنية Gel Electrophoresis في تحليل المادة الوراثية.