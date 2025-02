«أخلاقيات استخدام الحيوانات في البحث العلمي» ندوة بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

نظم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ندوة علمية بعنوان "كيفية ملء طلب أخلاقيات استخدام الحيوان" (How to Fill Animal Use Ethics Application)، وذلك لتعزيز الوعي بالمعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات في البحث العلمي.

حاضرت في الندوة الأستاذة الدكتورة إيمان سمير رميس، رئيس بحوث بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وعضو لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوان في البحث العلمي بمركز البحوث الزراعية.

واستُهلت الفعالية بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي، حيث أكد أهمية لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التجارب، مشيرًا إلى دورها الأساسي في ضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والبحثية.

وخلال المحاضرة، قدمت الدكتورة إيمان سمير شرحًا تفصيليًا حول كيفية التقدم للحصول على موافقة لجنة الأخلاقيات، واستعرضت الشروط الواجب توافرها في المقترح البحثي المُقدم.

كما شرحت آلية ملء استمارة طلب الموافقة، مسلطة الضوء على النقاط الأساسية التي ينبغي على الباحثين التركيز عليها لضمان استيفاء المعايير المطلوبة.

وتطرقت المحاضرة أيضًا إلى الأدوات الرقمية المستخدمة في تحديد العدد المناسب للحيوانات في التجارب، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان بيئة آمنة للحيوانات أثناء البحث، بالإضافة إلى الأساليب الصحيحة للتخلص منها بعد انتهاء التجربة بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية.

وفي ختام الندوة، أجابت الدكتورة إيمان سمير على استفسارات الباحثين المشاركين، موضحة بعض النقاط التي أثارت اهتمامهم خلال المناقشة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، مما يعكس اهتمام الباحثين بتطبيق المعايير الأخلاقية في تجاربهم العلمية.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية لتعزيز ثقافة البحث العلمي المسؤول، وضمان التزام الباحثين بأفضل الممارسات الأخلاقية في استخدام الحيوانات بالتجارب العلمية.