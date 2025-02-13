جامعة جنوب الوادي تحصل على 4 مشروعات لدعم أفكار الابتكار لطلابها

صرح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن الجامعة حصلت على 4 مشروعات بتمويل من وزارة التعليم العالي لدعم الأفكار الابتكارية لطلاب الجامعة، يأتي هذا اتساقاً مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر2030» الشاملة لتطوير التعليم العالي، حيث تهتم وزارة التعليم العالي بدعم الأفكار والمبادرات المبتكرة التي يقدمها الطلاب لإعداد مشروعات صغيرة لتكون نواة لمشروعات عملية كبيرة فى المجالات المهنية والعملية حتى يتسنى الاستفادة منها بما يساهم في حل المشاكل المجتمعية ودعم الاقتصاد القومي، إنتاج حلول ومبادرات ومخرجات ابتكارية تخدم المجتمع والبيئة.

وأشار عكاوي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل وإنشاء مشروعات / شركات صغيرة أو متوسطة من خلال دعم الأفكار البحثية التي ينفذها الطلاب لإنتاج نماذج أولية قابلة للتحويل لمخرج مفيد للمجتمع.

وأوضح الدكتور خالد بن الوليد مدير إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، أن المشروعات التي حصلت عليها الجامعة هي ثلاث مشروعات لطلاب كلية العلوم ومشروع لطلاب كلية الآثار، حيث قامت إدارة دعم التميز بوزارة التعليم العالي بتمويل ثلاث مشروعات لكلية العلوم، المشروع الأول يهدف إلى إنتاج هيدروجيل صديق للبيئة لتعزيز فرص الزراعة في التربة الرملية، والمشروع الثاني يستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات المعدنية للألمونيوم، بينما المشروع الثالث يهدف إلى إنتاج بلاستيك صديق للبيئة من مخلفات ريش الدواجن. بينما يهدف المشروع الذي حصلت عليه كلية الاثار الي تفعيل مشاركة طلاب كلية الاثار لتنمية مهارات الوعى الثقافى والأثرى لدى تلاميذ مرحلة ما قبل التعليم الجامعى بقنا.