جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين لمدير عام العلاقات العامة والإعلام

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تأبين الفقيد مبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام والذي نظمته الجامعة عرفانا وتقديرا لجهوده التي بذلها في خدمة الجامعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام طوال 28 عاما.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة الأسبق وطروب طلبة أمين عام الجامعة وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

قدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال كلمته واجب العزاء لأسرة الجامعة وأسرة الفقيد، مؤكدا أن حفل التأبين يقام تكريماً لجهوده التي قدمها خلال إدارته للعلاقات العامة والإعلام وإخلاصه وتفانيه في العمل، مشيرا إلى أن الفقيد كان نموذجا يحتذى به فى العمل، لافتا إلى العديد من مناقبه التى جعلت له سيرة طيبة بين جميع منسوبى الجامعة.

وأضاف أن العمر الحقيقى للإنسان يحسب بتأثيره وما تركه من عمل طيب، لافتا إلى أن تنظيم الجامعة لحفل التأبين صورة من صور الوفاء لمن بذلوا جهدا وأخلصوا فى عملهم من أجل رفعة شأن الجامعة ويعد “مبارك” واحدا من هؤلاء

كما تحدث الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب فى كلمته عن حقيقة الموت والاستعداد له معددا جوانب من سيرة الفقيد الطيبة.

وتحدث ممثل إدارة العلاقات العامة والإعلام فى كلمته عن الدور الذى قدمه لخدمة إدارة العلاقات العامة طوال ٢٨ عاما قضاها فى الجامعة، واستمع الحاضرون إلى آيات من الذكر الحكيم تلاه الدكتور محمد عطية الرزيقى.