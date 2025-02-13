بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع "التضامن " و"صناع الخير" لتعزيز الشمول المالي

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جبران، وزير العمل، توقيع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك بحضور هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى جانب نخبة من قيادات البنك والوزارة والمؤسسة.

وقّعت البروتوكولين هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، مع الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

دعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال

يهدف البروتوكول الموقع مع مؤسسة صناع الخير إلى تعزيز الشمول المالي عبر تقديم منتجات وخدمات بنكية متنوعة، بما في ذلك المدفوعات الرقمية وتمويل المشروعات متناهية الصغر. كما يتضمن تقديم تدريبات متخصصة لدعم رواد الأعمال، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتأتي هذه المبادرة ضمن تعاون موسّع بين وزارات التضامن الاجتماعي، العمل، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ مشروع "تمكين"، الذي يستهدف مليون مواطن خلال ثلاث سنوات، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تمكين طلاب الجامعات وتعزيز الثقافة المالية

أما البروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي، فيهدف إلى نشر الوعي المالي وتعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي من خلال برنامج "خطوة"، والذي يستهدف طلاب الجامعات وأسرهم في مختلف المحافظات، لا سيما من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

وحدات تدريب متنقلة لتعزيز المهارات المهنية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التدريب المهني، إلى جانب استخدام الحافلات المتنقلة، يمثلان أدوات فعالة للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في قرى "حياة كريمة". وأضافت أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المؤسسات المصرفية والتنموية الكبرى لتعظيم الاستفادة للمواطنين.

كما أوضحت الوزيرة أن المبادرة ستشمل تقديم برامج تدريبية في التمكين الاقتصادي، إلى جانب 10 وحدات تدريب متنقلة مجهزة لتدريب الأفراد على مجموعة من المهن، منها المشغولات اليدوية، الحرف التراثية، التفصيل والخياطة، الكهرباء، السباكة، صيانة الحواسيب والهواتف، واللغات.

حرص البنك على استحداث نماذج عمل خاصة بالشمول المالي

هذا وقد أكد هشام عكاشه، على أن توقيع بروتوكولي التعاون يأتي في إطار حرص البنك على استحداث نماذج عمل خاصة بالشمول المالي هدفها رفع التثقيف المالي والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لزيادة معدلات الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال من خلال التركيز على الحرف اليدوية والمهنية وخلق فرص العمل للمتدربين، وتمكين رواد الأعمال من خلال توفير المهارات والتدريبات اللازمة لإدارة الأعمال وتطويرها بما يدعم النمو المستدام، وايمانا من البنك بأن الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص للمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع؛ تعمل علي تعزيز جهود الدولة التي تستهدف رفع مستوي معيشة الافراد وضمان حياة كريمة لهم، ويساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.

وصرح حسام الدين عبد الوهاب، إن توقيع البنك لبروتوكولي التعاون يأتي في اطار حرصه على التمكين المالي لجميع شرائح المجتمع من خلال إتاحة الخدمات المصرفية المختلفة، وتسهيل حصول المواطنين عليها مما يساهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي، ويأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع، ولا يألو بنك مصر جهدا في نشر التثقيف المالي لزيادة وعي المجتمع وبخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يعد التثقيف المالي محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى زمزم، إن بروتوكول التعاون بين بنك مصر وصناع الخير يأتي في اطار استراتيجية عمل تنتهجها المؤسسة تستهدف مد جسور الشراكة والتعاون مع كبريات المؤسسات المصرفية المصرية لاستكمال منظومة خدماتها في جانب التمكين الاقتصادي من خلال تأهيل وتدريب كل شرائح المجتمع المصري القادرة على العمل وتزويدها بالمهارات الأساسية التي تتيح لها قدرات تنافسية في سوق العمل هذا جنبا الى جنب مع جهود صناع الخير في توفير فرص عمل غير تقليدية للشرائح الأولى بالرعاية من خلال مراكز الابتكار للتدريب والتأهيل على الحرف اليدوية الثابتة والمتنقلة وغيرها من أنشطة صناع الخير غير التقليدية في مجالات التمكين الاقتصادي.

هذا ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء.