رفع جلسة سعد على حكم سجنه 3 سنوات في حيازة مواد مخدرة للقرار

رفعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، جلسة استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة للقرار.

وأنكر سعد الصغير تعاطيه المواد المخدرة لصدور القرار.

وقال الدفاع، إن المواد التي ضبطت بحوزة موكله هي أدوية للعلاج، نافيا أن تكون مواد مخدرة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.