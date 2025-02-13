انعقاد اللجنة التنسيقية للخدمات المقدمة من جامعة جنوب الوادي لنظيرتها الأهلية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات المقدمة من جامعة جنوب الوادي للجامعة الأهلية بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، والدكتور أشرف أبو الوفا عميد كلية الصيدلة والدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية، والدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور عبد البارى حمدان عميد كلية الحقوق والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومحمود خليفة مدير عام الحسابات والموازنة وعلى عامر مدير عام إدارة الشئون القانونية وأحمد حمدى مدير عام مكتب رئيس الجامعة وعمرو فتحى بإدارة العلاقات العامة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة أهمية توفير كافة سبل الدعم والتكامل بين الجامعة الأم والجامعة الأهلية والتي تعد من أبرز المشروعات القومية لإتاحة فرص التعليم العالي وتقديم برامج متميزة مرتبطة بسوق العمل والاهتمام بجودة التعليم وفقا لأحدث الممارسات، وشدد رئيس الجامعة على حسن إدارة الموارد المتاحة وحوكمة مختلف الإجراءات.