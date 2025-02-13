إنجاز طبي في جراحات الأورام بمستشفى جامعة القناة

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفيات جامعة قناة السويس في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون الصاعد لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مستخدمين أحدث التقنيات الجراحية المتطورة 4K ICG Tower، وذلك لأول مرة بمنطقة القناة وسيناء.

واعتمد الفريق الجراحي على تقنية المنظار الجراحي 4K ICG Tower، التي توفر دقة بصرية فائقة، مما يساعد في تحسين وضوح الرؤية الجراحية ودقة الاستئصال.

كما تم استخدام صبغة ICG لتقييم تدفق الدم في الأمعاء، مما يضمن بقاء الأنسجة في حالة مثالية بعد الجراحة ويقلل من المخاطر المحتملة.

وبتطبيق أسلوب الجراحة طفيفة التوغل، تمكن الأطباء من تقليل حجم التدخل الجراحي، مما يسرّع عملية التعافي ويقلل الألم والمضاعفات التي قد تصاحب العمليات التقليدية.

وخرجت المريضة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي لضمان تعافيها التام.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مجال جراحة الأورام، مشيرًا إلى التزام الأطباء بتقديم أحدث الحلول العلاجية لضمان رعاية صحية متميزة للمرضى.

وبدوره، أكد الدكتور نادر النمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مستشفيات جامعة قناة السويس على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، مستندةً إلى كوادر طبية متميزة وتقنيات حديثة، مما يعزز مكانتها كمركز طبي رائد في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة في مجال جراحات الأورام المتقدمة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن فريق جراحة الأورام الذي قام بإجراء الجراحة بقيادة الدكتور عماد حكام، رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، بمشاركة كل من الدكتور محمد زايد، والدكتور عمر منسي، والدكتورة إيريني عماد، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن من فريق جراحة الأورام.