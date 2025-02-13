جامعة حلوان الأهلية تطلق حملة للتبرع بالدم

أطلقت جامعة حلوان الأهلية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر المصري" تحت شعار "انقذ حياة" وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي، وذلك لتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية ومساندة المرضي ذوي الحاجة لنقل الدماء الذي قد يكون منقذاً لحياتهم.

وأقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ السيد عطا، أمين عام الجامعة، والأستاذ حسين زغلول مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، والذي بدوره أشرف على عمليات التبرع ودعم الطلاب المتبرعين وتشجيعهم، وبمشاركة الأستاذ محمد حسين وبتنظيم من اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر.

ولاقى اليوم الأول من الحملة إقبالا واسعا من جانب الطلاب إيماناً منهم بدورهم المجتمعي، وحرصهم على المشاركة الفعالة في الفعاليات التي تنظمها الجامعة.