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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. راغب علامة يطرح "شاهد عالحب" على "يوتيوب"

راغب علامة
راغب علامة
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يستعد النجم اللبناني راغب علامة لطرح عمل غنائي بعنوان "شاهد عالحب" مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الحب.

وروج راغب لـ"شاهد عالحب" وكتب عبر حسابه على تطبيق "انستجرام": "شاهد عالحب من سنين ولليوم".

و"شاهد عالحب" ميدلي جديد بمناسبة عيد الحب، يتضمن إعادة توزيع ثلاث من أشهر أغانيه الرومانسية، هي قرّب لحدّا، عنجد بحبّك عنجد، وآسف حبيبتي، ليقدّمها راغب بإحساس متجدد وقالب معاصر يليق بأجواء الحب.

وأحيا راغب علامة مؤخرا حفلًا في بونتا كانا وسط حضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية من أميركا الشمالية والجنوبية.

وآخر أغنية أطلقها راغب علامة هي " بيروت ولا روما"، التي طرحها أغسطس الماضى، من كلمات فلبينو أحمد وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إيلي بربر.

راغب علامة يطرح شاهد عالحب