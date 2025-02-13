جامعة حلوان تنظم زيارة طلابية لقيادة وحدات المظلات المصرية

شارك طلاب جامعة حلوان في زيارة علمية مميزة لقيادة وحدات المظلات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

تضمنت الزيارة جلسة تعريفية شاملة حول تاريخ قوات المظلات المصرية وطبيعة عملها والمهام البطولية التي تقوم بها في خدمة الوطن.

كما شهد الطلاب عرضا عمليا مثيرا لتدريبات قوات المظلات، مما أتاح لهم فرصة فريدة للتعرف عن قرب على قدرات وكفاءة وحدات القوات المسلحة ودورها في تأمين الدولة المصرية ضد أي عدائيات محتملة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وتعميق فهمهم لدور القوات المسلحة في حماية الوطن، مضيفا أن مثل هذه الزيارات الميدانية تساهم في بناء جيل واعٍ ومدرك لتضحيات أبطال قواتنا المسلحة، كما تعزز روح الانتماء والولاء للوطن في نفوس طلابنا، وتلهمهم للتميز والعطاء في مختلف المجالات، مشيدًا بدور القوات المسلحة فى تأمين الجبهة الخارجية والداخلية وقدرتها المتفوقة.