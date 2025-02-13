جامعة حلوان تستقبل سفير السودان والمستشار الثقافي لبحث سبل دعم الطلاب السودانيين

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن اعتزازه الكبير بطلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الوافدين، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم أكاديميًا وإداريًا، بما يعزز من فرص نجاحهم وتميزهم في مسيرتهم التعليمية.

وكانت قد استقبلت جامعة حلوان، السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، وتعزيز سبل دعم الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وفريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع الطلاب السودانيين، والاستماع إلى آرائهم والتحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم داخل الجامعة.

وخلال الزيارة، أشاد السفير عماد الدين مصطفى عدوي بالدور الرائد لجامعة حلوان في دعم الطلاب الوافدين، معربًا عن تقديره لجهود إدارة الجامعة في توفير الرعاية الأكاديمية والاجتماعية للطلاب السودانيين، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التميز والتفوق الأكاديمي.

كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب السودانيين والاستماع إلى احتياجاتهم لضمان تجربة تعليمية ناجحة لهم.